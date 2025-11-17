PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Ludgerusweg, L580/ Auto überschlägt sich nach Kollision

POL-COE: Billerbeck, Ludgerusweg, L580/ Auto überschlägt sich nach Kollision
Coesfeld (ots)

Zwei Autos sind am Montag (17.11.25) an der Kreuzung Ludgerusweg, L580 zusammengestoßen. Gegen 11.10 Uhr befuhr ein 74-jähriger Alsfelder in seinem Auto den Ludgerusweg. Als er die L580 queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 58-jährigen Autofahrer aus Rosendahl, der auf der Landstraße in Richtung Rorup unterwegs war. Durch die Kollision überschlug sich das Auto des Rosendahlers. Neben den beiden Fahrern kam auch die Mitfahrerin des 74-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

