POL-COE: Ascheberg, Herbern, Forsthövel-Immelbrink/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind durch das Aufschneiden eines Vorhängeschlosses in einen Baustellencontainer am Forsthövel-Immelbrink in Herbern eingebrochen. Gegen 22.10 Uhr am Samstag (16.11.25) entwendeten die Täter Werkzeuge und ein Versorgungskabel. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell