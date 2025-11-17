POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Diekhoff/ Einbruch in Haus
Coesfeld (ots)
An der Straße Diekhoff in Schapdetten sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 11 Uhr am Donnerstag (13.11.25) und 18 Uhr am Sonntag (16.11.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Zum Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell