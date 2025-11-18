PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Mühlendamm/ Zeugen nach Attacke gesucht

Coesfeld (ots)

Drei Unbekannte haben am Samstag (15.11.25) einen 15-jährigen Ascheberger attackiert. Gegen 20.30 Uhr befand sich der Jugendliche am Burgturm in Davensberg, wo ihm eine unbekannte Person entgegenkam. Diese habe ihn angerempelt und anschließend geschlagen. Der Ascheberger wehrte sich. Kurz darauf zogen zwei weitere Unbekannte ihn zu Boden und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten. Die drei Personen flüchteten. Der Ascheberger suchte eigenständig einen Arzt auf.

Die erste Person wird wie folgt beschrieben:

   -männlich -19-20 Jahre -rund zwei Meter -Schlanke Statur 
-"Ziegenbart" -südeuropäisches Erscheinungsbild -grauer Pullover 
-graue Jogginghose

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

