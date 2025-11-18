PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vorm Burgtor/ Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erfolglos

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person gab sich am Montag (17.11.25) an der Straße Vorm Burgtor als Mitarbeiter der Dülmener Stadtwerke aus. Gegen 16.45 Uhr wollte der sich Zugang zu einem Keller verschaffen, um vermeintlich Zählerstände abzulesen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der falsche Mitarbeiter mit einem Klappfahrrad.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

   - 35-40 Jahre alt
   - 1,80-1,85 Meter groß
   - schlank
   - südeuropäisches Erscheinungsbild
   - dunkle lockige Haare
   - kein Bart
   - neon-gelbe Arbeitsjacke
   - dunkle Arbeitshose
   - Rucksack
   - sprach fließend Hochdeutsch

Die Polizei bittet unter 02594-7930 um Hinweise und gibt folgende Tipps:

   -Die Stadtwerke kündigen Besuche (z. B. Zählerwechsel, Ablesungen,
Wartungsarbeiten) schriftlich bzw. über die örtliche Presse an. Kommt
jemand unangekündigt, ist Vorsicht geboten. -Lassen Sie sich 
Mitarbeiterausweise zeigen. -Lassen Sie niemanden hinein, auch, wenn 
die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen. -Echte 
Stadtwerke-Mitarbeiter drängen nicht und akzeptieren, wenn Sie erst 
Rücksprache halten wollen. -Im Zweifel die Telefonnummer der 
Stadtwerke selbst heraussuchen (nicht die, die die Person vor Ort 
angibt) und dort nachfragen, ob ein Einsatz angekündigt ist. -Lassen 
Sie die Personen vor der Tür stehen und schließen Sie die Haustür. 
Das ist nicht unhöflich. -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um 
Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:17

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade / Falscher Bankmitarbeiter holt Bankkarte mit Pin ab

    Coesfeld (ots) - Am 17. November 2025, gegen 14.00 Uhr, wurde ein 88-jähriger Mann aus Coesfeld Opfer eines Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter (männliche Stimme) kontaktierten den Geschädigten telefonisch und gab vor, dass seine EC-Karte unberechtigt verwendet worden sei. Im Verlauf des Gesprächs erklärte der Anrufer, er sei ein Mitarbeiter einer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:04

    POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Mühlendamm/ Zeugen nach Attacke gesucht

    Coesfeld (ots) - Drei Unbekannte haben am Samstag (15.11.25) einen 15-jährigen Ascheberger attackiert. Gegen 20.30 Uhr befand sich der Jugendliche am Burgturm in Davensberg, wo ihm eine unbekannte Person entgegenkam. Diese habe ihn angerempelt und anschließend geschlagen. Der Ascheberger wehrte sich. Kurz darauf zogen zwei weitere Unbekannte ihn zu Boden und ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:47

    POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Diekhoff/ Einbruch in Haus

    Coesfeld (ots) - An der Straße Diekhoff in Schapdetten sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 11 Uhr am Donnerstag (13.11.25) und 18 Uhr am Sonntag (16.11.25) hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Zum Diebesgut liegen bisher keine Angaben vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren