Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Vorm Burgtor/ Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erfolglos

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person gab sich am Montag (17.11.25) an der Straße Vorm Burgtor als Mitarbeiter der Dülmener Stadtwerke aus. Gegen 16.45 Uhr wollte der sich Zugang zu einem Keller verschaffen, um vermeintlich Zählerstände abzulesen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der falsche Mitarbeiter mit einem Klappfahrrad.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- 35-40 Jahre alt - 1,80-1,85 Meter groß - schlank - südeuropäisches Erscheinungsbild - dunkle lockige Haare - kein Bart - neon-gelbe Arbeitsjacke - dunkle Arbeitshose - Rucksack - sprach fließend Hochdeutsch

Die Polizei bittet unter 02594-7930 um Hinweise und gibt folgende Tipps:

-Die Stadtwerke kündigen Besuche (z. B. Zählerwechsel, Ablesungen, Wartungsarbeiten) schriftlich bzw. über die örtliche Presse an. Kommt jemand unangekündigt, ist Vorsicht geboten. -Lassen Sie sich Mitarbeiterausweise zeigen. -Lassen Sie niemanden hinein, auch, wenn die vermeintlichen Mitarbeiter Druck aufbauen. -Echte Stadtwerke-Mitarbeiter drängen nicht und akzeptieren, wenn Sie erst Rücksprache halten wollen. -Im Zweifel die Telefonnummer der Stadtwerke selbst heraussuchen (nicht die, die die Person vor Ort angibt) und dort nachfragen, ob ein Einsatz angekündigt ist. -Lassen Sie die Personen vor der Tür stehen und schließen Sie die Haustür. Das ist nicht unhöflich. -Fühlen Sie sich bedroht: Rufen Sie laut um Hilfe und wählen Sie im Notfall die 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell