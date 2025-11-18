PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Münster, Dülmen, A43/ Mutmaßlich gestohlene Kosmetikartikel sichergestellt

POL-COE: Münster, Dülmen, A43/ Mutmaßlich gestohlene Kosmetikartikel sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Zivile Polizisten der Autobahnpolizei Münster haben am Donnerstagmittag (13.11., 12:30 Uhr) bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Autobahn 43 bei Dülmen zahlreiche vermutlich gestohlene Kosmetikartikel sichergestellt.

Die Beamten stoppten einen Ford mit einem deutschen Ausfuhrkennzeichen auf einem Parkplatz in Fahrtrichtung Wuppertal. Bei der Überprüfung entdeckten sie auf der Rückbank des Fahrzeugs eine Vielzahl an originalverpackten Kosmetikartikeln. Die Einsatzkräfte stellten die Ware im Wert von über 1.600 Euro sicher, da sie mutmaßlich aus Diebstählen stammt. Darüber hinaus lag gegen den 28-jährigen Fahrer ein offener Haftbefehl vor, den er vor Ort begleichen konnte.

Den Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin, beide mit rumänischer Staatsangehörigkeit, erwartet ein umfassendes Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 09:22

    POL-COE: Dülmen, Vorm Burgtor/ Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter erfolglos

    Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person gab sich am Montag (17.11.25) an der Straße Vorm Burgtor als Mitarbeiter der Dülmener Stadtwerke aus. Gegen 16.45 Uhr wollte der sich Zugang zu einem Keller verschaffen, um vermeintlich Zählerstände abzulesen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der falsche Mitarbeiter mit einem Klappfahrrad. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:17

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade / Falscher Bankmitarbeiter holt Bankkarte mit Pin ab

    Coesfeld (ots) - Am 17. November 2025, gegen 14.00 Uhr, wurde ein 88-jähriger Mann aus Coesfeld Opfer eines Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter (männliche Stimme) kontaktierten den Geschädigten telefonisch und gab vor, dass seine EC-Karte unberechtigt verwendet worden sei. Im Verlauf des Gesprächs erklärte der Anrufer, er sei ein Mitarbeiter einer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 09:04

    POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Mühlendamm/ Zeugen nach Attacke gesucht

    Coesfeld (ots) - Drei Unbekannte haben am Samstag (15.11.25) einen 15-jährigen Ascheberger attackiert. Gegen 20.30 Uhr befand sich der Jugendliche am Burgturm in Davensberg, wo ihm eine unbekannte Person entgegenkam. Diese habe ihn angerempelt und anschließend geschlagen. Der Ascheberger wehrte sich. Kurz darauf zogen zwei weitere Unbekannte ihn zu Boden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren