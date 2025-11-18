Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Am Schloßgarten/ Unfallbeteiligter Fahrradfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Fahrradfahrer. Gegen 6.45 Uhr bog am Dienstag (18.11.25) eine 66-jährige Dülmenerin mit ihrem Pedelec von der Straße am Schloßgarten nach links in den Mühlenweg ein. Ein unbekannter Mann überholte sie auf seinem Fahrrad. Dabei kollidierten beide miteinander. Die 66-Jährige stürzte und verletzte sich. Die unbekannte Person fuhr weiter, nachdem sie sich nach dem Befinden der Dülmenerin erkundigte. Sie fuhr noch weiter, bekam dann jedoch Schmerzen. Mit einem Rettungswagen kam die verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Die unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

-männlich -dunkel gekleidet -eventuell dunkele Mütze

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

