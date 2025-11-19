Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Oberbauerschaft (K2)/Taxi kommt von der Fahrbahn ab - zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K2 im Bereich Oberbauerschaft wurden am Mittwochmorgen (19.11.) zwei Menschen verletzt. Gegen 08.00 Uhr war ein Taxi aus Richtung Nordkirchen kommend in Richtung Ottmarsbocholt unterwegs. Im Fahrzeug befand sich neben dem Fahrer, einem 42-jährigen Mann aus Lünen, eine 88-jährige Nordkichenerin. In einer leichten Linkskurve kam der 42-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen angrenzenden Entwässerungsgraben, eher das Fahrzeug aus diesem wieder herausschleuderte und vor einem Baum zum Stillstand kam. Beide Insassen wurden durch den Unfall verletzt, Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Das Taxi musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell