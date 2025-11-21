POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Kabel gestohlen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr am Freitag (21.11.25) ein bereits installiertes Kabel an einer Außenbaustelle in der Dorfbauerschaft gestohlen. Ein Zeuge nahm zur Tatzeit ein Auto wahr, das in Richtung Ottmarsbocholt wegfuhr. Dabei soll es sich um eine Mercedes E-Klasse handeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
