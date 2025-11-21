POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Kabel gestohlen

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Gegen 16.55 Uhr befuhr am Mittwoch (19.11.25) eine 13-jährige Nottulnerin auf einem Pedelec die Straße Grauten Ihl. An einer Kreuzung kam von links die unbekannte Frau angefahren. Die Jugendliche führte eine Vollbremsung durch und stürzte. Ob es zu einer Kollision kam, ist derzeit nicht bekannt. ...

