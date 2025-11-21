PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Kabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr am Freitag (21.11.25) ein bereits installiertes Kabel an einer Außenbaustelle in der Dorfbauerschaft gestohlen. Ein Zeuge nahm zur Tatzeit ein Auto wahr, das in Richtung Ottmarsbocholt wegfuhr. Dabei soll es sich um eine Mercedes E-Klasse handeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

