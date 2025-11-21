Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Held oder Dieb?

Coesfeld (ots)

Eine bereits vorweihnachtliche Heldentat oder Diebstahl? Zur Nachtzeit traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 00.45 Uhr am Freitag (21.11.25) auf einen Dülmener an der Elsa-Brändström-Straße. Was die Polizisten stutzig machte: Der mit roten Schleifen geschmückte Tannenbaum, den dieser trug. Als die Beamten den Mann ansprachen, gab dieser an, dass er den Baum gefunden habe und nun mit nach Hause nehmen wolle. Schnell fiel den Polizisten jedoch auf, dass es sich um einen der von der Stadt aufgestellten Weihnachtsbäume handelte.

Der Dülmener gab nach Belehrung als Beschuldigter nun an, dass er den Baum auf dem Gehweg liegend vorgefunden und als Gefahrenstelle betrachtet habe. Deswegen habe er diesen mitgenommen. Er sah laut eigenen Angaben keine andere Möglichkeit, da es sonst seiner Meinung nach zu einer Gefährdung für Fußgänger gekommen wäre.

Die Polizisten forderten den Dülmener auf, den Baum zurückzubringen. Sie begleiteten ihn die rund 400 Meter zum "angestammten" Platz zurück. Danach entließen die Polizisten den Mann und fertigten eine Anzeige wegen Diebstahls. Am Ende wird sich herausstellen, ob er wirklich nur einen Sinn für die Allgemeinheit zur vorweihnachtlichen Zeit hatte, oder er schlichtweg einen Weihnachtsbaum brauchte.

