POL-COE: Ascheberg/ Einbrüche

An der Dieningstraße sind Unbekannte in einen Blumenladen eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.50 Uhr am Samstag (22.11.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.

Ziel von Einbrechern war zudem ein Cafè an der Sandstraße, wo diese zwischen 19 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ebenfalls eine Tür gewaltsam öffneten. Nach derzeitigem Stand haben die Täter nichts gestohlen.

Die Polizei in Lüdinghausen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

