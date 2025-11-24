Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Seniorin auf Zack

Coesfeld (ots)

Auf Zack war bereits am vergangenen Mittwoch (19.11.25) eine 87-jährige Coesfelderin. Gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei ihr. Er gab vor, Spenden für arme Kinder zu sammeln. Der Mann forderte für eine angebliche Spendenregistrierung die Herausgabe der Bankkarte samt PIN. An diesem Punkt wurde die Frau misstrauisch. Sie forderte den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige floh daraufhin. Unterwegs war er im Bereich Buesweg.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -mitteleuropäisches Erscheinungsbild -20 bis 25 Jahre alt -schlanke Statur -"wuschelige" Haare -blaue Jacke -schwarzes T-Shirt

Die Polizei bittet unter 02541-140 um Hinweise und hat folgenden Tipps:

-Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld oder Bankkarten sowie die PIN nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen.

-Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür nicht tolerieren.

-Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter Tel. 110.

-Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell