PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Seniorin auf Zack

Coesfeld (ots)

Auf Zack war bereits am vergangenen Mittwoch (19.11.25) eine 87-jährige Coesfelderin. Gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei ihr. Er gab vor, Spenden für arme Kinder zu sammeln. Der Mann forderte für eine angebliche Spendenregistrierung die Herausgabe der Bankkarte samt PIN. An diesem Punkt wurde die Frau misstrauisch. Sie forderte den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige floh daraufhin. Unterwegs war er im Bereich Buesweg.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

   -männlich -mitteleuropäisches Erscheinungsbild -20 bis 25 Jahre 
alt -schlanke Statur -"wuschelige" Haare -blaue Jacke -schwarzes 
T-Shirt

Die Polizei bittet unter 02541-140 um Hinweise und hat folgenden Tipps:

   -Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig 
ist: Übergeben Sie Geld oder Bankkarten sowie die PIN nie an 
unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und 
Organisationen, die Sie persönlich kennen.
   -Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden 
noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar 
bedrohliches Verhalten, z.B. durch Spendensammler an der Haustür 
nicht tolerieren.
   -Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter Tel. 
110.
   -Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften 
seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. 
Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:01

    POL-COE: Coesfeld/ Gullydeckel ausgehoben

    Coesfeld (ots) - An der Höltenen Klinke und dem Kalksbecker Weg haben Unbekannte insgesamt drei Gullydeckel ausgehoben. Aufgefallen waren diese gegen 1.30 Uhr am Montag (24.11.25). Polizeibeamte setzten die Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:48

    POL-COE: Coesfeld, Kellerstraße/ Glühwein-Hütte aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (23.11.25) eine Glühwein-Hütte an der Kellerstraße aufgebrochen. Zwischen 00.30 Uhr und 8.50 Uhr öffneten die Täter gewaltsam den Holzrahmen eines Fensters. Sie entwendeten mehrere verpackte Geschenke. Im weiteren Verlauf schnitten Unbekannte auch die Plane eines Festzeltes auf. Dort wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:41

    POL-COE: Billerbeck/ (Versuchter) Einbruch

    Coesfeld (ots) - Einbrecher haben an der Von-Twickel-Straße versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 00.30 Uhr am Samstag (22.11.25) und 11 Uhr am Sonntag (23.11.25) gelang es nicht, die Wohnungstür sowie die Terrassentür aufzuhebeln. Anders an der Gantweger Straße, wo Einbrecher zwischen 15 Uhr am Freitag (21.11.25) und 9.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ein Terrassenfenster gewaltsam öffneten. Angaben über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren