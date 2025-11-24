POL-COE: Coesfeld/ Gullydeckel ausgehoben
Coesfeld (ots)
An der Höltenen Klinke und dem Kalksbecker Weg haben Unbekannte insgesamt drei Gullydeckel ausgehoben. Aufgefallen waren diese gegen 1.30 Uhr am Montag (24.11.25). Polizeibeamte setzten die Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
