PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Gullydeckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

An der Höltenen Klinke und dem Kalksbecker Weg haben Unbekannte insgesamt drei Gullydeckel ausgehoben. Aufgefallen waren diese gegen 1.30 Uhr am Montag (24.11.25). Polizeibeamte setzten die Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 08:48

    POL-COE: Coesfeld, Kellerstraße/ Glühwein-Hütte aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Sonntag (23.11.25) eine Glühwein-Hütte an der Kellerstraße aufgebrochen. Zwischen 00.30 Uhr und 8.50 Uhr öffneten die Täter gewaltsam den Holzrahmen eines Fensters. Sie entwendeten mehrere verpackte Geschenke. Im weiteren Verlauf schnitten Unbekannte auch die Plane eines Festzeltes auf. Dort wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:41

    POL-COE: Billerbeck/ (Versuchter) Einbruch

    Coesfeld (ots) - Einbrecher haben an der Von-Twickel-Straße versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 00.30 Uhr am Samstag (22.11.25) und 11 Uhr am Sonntag (23.11.25) gelang es nicht, die Wohnungstür sowie die Terrassentür aufzuhebeln. Anders an der Gantweger Straße, wo Einbrecher zwischen 15 Uhr am Freitag (21.11.25) und 9.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ein Terrassenfenster gewaltsam öffneten. Angaben über ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:28

    POL-COE: Ascheberg/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - An der Dieningstraße sind Unbekannte in einen Blumenladen eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.50 Uhr am Samstag (22.11.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Ziel von Einbrechern war zudem ein Cafè an der Sandstraße, wo diese zwischen 19 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ebenfalls eine Tür gewaltsam öffneten. Nach derzeitigem Stand haben die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren