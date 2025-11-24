PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, B474
Legdener ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen von der Fahrbahn abgekommen

Coesfeld (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Legden befuhr am 21.11.2025, gegen 21.30 Uhr, mit seinem Auto die B474 in Rosendahl-Osterwick in Fahrtrichtung Coesfeld. Ohne erkennbaren Grund verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, prallte gegen einen Abwassertunnel und kam schließlich auf der Beifahrerseite, an einem Bushaltestellenschild liegend, zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Legdener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aus Angst, dass dies auffliegt, gab er zunächst die Personalien seines Bruders an.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des positiven Drogenvortests wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:48

    POL-COE: Senden, Hagenkamp / Einbrüche am Hagenkamp

    Coesfeld (ots) - In gleich zwei Häuser auf dem Hagenkamp in Senden brachen bislang unbekannte Täter am Sonntag im Laufe des Tages ein. Um ins Innere der Häuser zu kommen, hebelten sie in beiden Fällen gewaltsam rückwärtig gelegene Fenstertüren auf. Sie durchsuchten augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke der Häuser und entwendeten mindestens Goldschmuck. Zu weiterem Diebesgut konnten noch keine Angaben ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:25

    POL-COE: Coesfeld/ Seniorin auf Zack

    Coesfeld (ots) - Auf Zack war bereits am vergangenen Mittwoch (19.11.25) eine 87-jährige Coesfelderin. Gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei ihr. Er gab vor, Spenden für arme Kinder zu sammeln. Der Mann forderte für eine angebliche Spendenregistrierung die Herausgabe der Bankkarte samt PIN. An diesem Punkt wurde die Frau misstrauisch. Sie forderte den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige floh ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:01

    POL-COE: Coesfeld/ Gullydeckel ausgehoben

    Coesfeld (ots) - An der Höltenen Klinke und dem Kalksbecker Weg haben Unbekannte insgesamt drei Gullydeckel ausgehoben. Aufgefallen waren diese gegen 1.30 Uhr am Montag (24.11.25). Polizeibeamte setzten die Gullydeckel wieder ein. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren