Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, B474

Legdener ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen von der Fahrbahn abgekommen

Coesfeld (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Legden befuhr am 21.11.2025, gegen 21.30 Uhr, mit seinem Auto die B474 in Rosendahl-Osterwick in Fahrtrichtung Coesfeld. Ohne erkennbaren Grund verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, prallte gegen einen Abwassertunnel und kam schließlich auf der Beifahrerseite, an einem Bushaltestellenschild liegend, zum Stillstand.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Fahrers. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Außerdem stellte sich heraus, dass der Legdener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aus Angst, dass dies auffliegt, gab er zunächst die Personalien seines Bruders an.

Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des positiven Drogenvortests wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell