Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Überholmanöver misslingt

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos kam es am Freitag (21.11.25) an der B474 in der Bauerschaft Ondrup. Gegen 14.45 Uhr wollte ein 91-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen eine verkehrsbedingt wartende 27-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen überholen. Dabei kollidierte dieser mit einer entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrerin aus Lüdinghausen. Der Senior und die 32-jährige Frau kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell