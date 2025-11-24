PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Ondrup/ Überholmanöver misslingt

Coesfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos kam es am Freitag (21.11.25) an der B474 in der Bauerschaft Ondrup. Gegen 14.45 Uhr wollte ein 91-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen eine verkehrsbedingt wartende 27-jährige Autofahrerin aus Lüdinghausen überholen. Dabei kollidierte dieser mit einer entgegenkommenden 32-jährigen Autofahrerin aus Lüdinghausen. Der Senior und die 32-jährige Frau kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 24.11.2025 – 09:48

    POL-COE: Senden, Hagenkamp / Einbrüche am Hagenkamp

    Coesfeld (ots) - In gleich zwei Häuser auf dem Hagenkamp in Senden brachen bislang unbekannte Täter am Sonntag im Laufe des Tages ein. Um ins Innere der Häuser zu kommen, hebelten sie in beiden Fällen gewaltsam rückwärtig gelegene Fenstertüren auf. Sie durchsuchten augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke der Häuser und entwendeten mindestens Goldschmuck. Zu weiterem Diebesgut konnten noch keine Angaben ...

