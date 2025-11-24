POL-COE: Coesfeld, Auf der Hengte/ Auto und Kind zusammengestoßen
Coesfeld (ots)
Ein Auto und ein Kind sind am Montag (24.11.25) Auf der Hengte zusammengestoßen. Der Unfall geschah gegen 8.40 Uhr auf Höhe eines Kindergartens. Es steht bisher nicht fest, ob die 71-jährige Autofahrerin aus Coesfeld den vierjährigen Coesfelder anfuhr und überrollte, oder der Junge mit seinem Tretroller in die Seite des Autos fuhr. Daher bittet die Polizei Coesfeld unter 02541-140 um Hinweise. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Junge in ein Krankenhaus.
