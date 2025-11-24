PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Auf der Hengte/ Auto und Kind zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein Kind sind am Montag (24.11.25) Auf der Hengte zusammengestoßen. Der Unfall geschah gegen 8.40 Uhr auf Höhe eines Kindergartens. Es steht bisher nicht fest, ob die 71-jährige Autofahrerin aus Coesfeld den vierjährigen Coesfelder anfuhr und überrollte, oder der Junge mit seinem Tretroller in die Seite des Autos fuhr. Daher bittet die Polizei Coesfeld unter 02541-140 um Hinweise. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Junge in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

