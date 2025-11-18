Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 47-Jähriger bei Grenzkontrolle verhaftet

Bild-Infos

Download

Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat am frühen Montagmorgen an der deutsch-niederländischen Grenze in einem Fernreisebus einen 47-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Der 47-Jährige war Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Fernreisebus gegen 04:50 Uhr auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 angehalten und kontrolliert.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 47-jährige Iraker von der Justiz gesucht wurde.

Ihm wird Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Last gelegt. Da er trotz ordnungsgemäßer Ladung unentschuldigt der Hauptverhandlung ferngeblieben war, hatte das Gericht im Juni 2025 die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der Mann wurde am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell