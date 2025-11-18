Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann musste ins Gefängnis

Schöninghsdorf (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 37-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Hehlerei vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 37-Jährige kam als Mitfahrer in einem Transporter aus den Niederlanden, als er im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 19:45 Uhr in der Kontrollstelle an der B 402 bei Schöninghsdorf angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 37-jährige Pole von der Justiz gesucht wurde. Ihm werden Hehlerei, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zur Last gelegt. Da der 37-Jährige trotz ordnungsgemäßer Ladung und ohne Entschuldigung nicht zum Termin der Hauptverhandlung erschienen war, hatte ein Gericht die Untersuchungshaft angeordnet und Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Der 37-Jährige wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am Montagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Leer vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell