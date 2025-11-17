Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Per Haftbefehl gesucht

Mann muss für fünf Monate ins Gefängnis

Delmenhorst (ots)

Die Bundespolizei hat Freitagabend am Bahnhof Delmenhorst einen 28-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Bundespolizisten hatten den Mann gegen 18:00 Uhr am Bahnhof Delmenhorst kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 28-jährige deutsche Staatsangehörige per Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste er noch eine Geldstrafe von 2.250 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verbüßen.

Da er den haftbefreienden Betrag nicht begleichen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell