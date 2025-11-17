Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Haftbefehl gesucht

Bundespolizei nimmt gesuchten 31-Jährigen fest

Oldenburg (ots)

Ein 31-Jähriger ist am Sonntag am Hauptbahnhof Oldenburg von der Bundespolizei verhaftet worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizisten hatten den deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof Oldenburg gegen 13:30 Uhr kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Justiz per Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann war im März 2025 wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, sechs Monaten und zwei Wochen verurteilt worden.

Da er der Aufforderung zum Strafantritt nicht gefolgt war, wurde jetzt per Haftbefehl nach ihm gesucht.

Der Mann wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell