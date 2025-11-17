Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht

Gießen (ots)

Ein unbekannter Mann soll am vergangenen Freitag (14.11.;12:05 Uhr) an Gleis 2 im Bahnhof Gießen einem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Der 49-jährige Deutsche stand am Gleis 2 und wartete auf seinen Zug Richtung Kassel.

Kurz bevor der Zug einfuhr bekam der Mann unvermittelt einen heftigen Schlag ins Gesicht und ging zu Boden.

Als er unmittelbar nach dem Schlag wieder aufstand, konnte er eine, ihm unbekannte, männliche Person sehen, die in den Zug Richtung Kassel einstieg.

Durch den Schlag wurde der 49-Jährige verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Angaben zu Täter oder Tathergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell