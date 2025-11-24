Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Betrug vereitelt

Coesfeld (ots)

Das Kind einer 92-jährigen Frau hat am Montag (24.11.25) einen Betrug vereitelt. Ein unbekannter Mann meldete sich gegen 10.30 Uhr telefonisch bei der Lüdinghauserin und gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse aus. Er gab vor, dass die EC-Karte defekt sei und ein anderer Mitarbeiter diese abholen werde. Im Gespräch entlockte der Betrüger zudem die PIN-Nummer.

Kurz darauf erschien ein Mann an der Adresse. Das Kind war zu Hause und bemerkte rechtzeitig den versuchten Betrug. Er verhinderte, dass der Täter die EC-Karte mitnimmt. Dieser flüchtete im Anschluss.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

-männlich -südländisches Erscheinungsbild -1,70 bis 1,80 Meter -normale Statur -Vollbart -dunkle Haare -dunkel gekleidet

Die Polizei Lüdinghausen fragt, wer die Person, auswärtige Autos oder Taxis gegen 10.30 Uhr im Bereich Tüllinghofer Straße gesehen hat?

Die Polizei weist auf Folgendes hin: Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von EC-Karten oder PIN-Nummern. Sollten solche Anrufe eingehen, wird geraten, sofort die Polizei zu informieren und sich nicht auf die Forderungen des Anrufers einzulassen.

