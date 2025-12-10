PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 47-Jährigen nach Bedrohung

Darmstadt (ots)

Ein 47-jähriger Mann löste am Dienstagmorgen (9.12.) in der Otto-Röhm-Straße einen Polizeieinsatz aus und wurde im Anschluss vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge, soll es gegen 9 Uhr, in unmittelbarer Nähe zu einem Baumarkt, zwischen dem 47-jährigen Tatverdächtigen und einem 53-Jährigen zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll nach derzeitigem Kenntnisstand der 47-Jährige mit einer Schreckschusspistole gedroht haben. Zudem verletzte er den 53-Jährigen durch einen Schlag. Die zügig hinzugezogenen Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen vor Ort stellen und nahmen ihn vorläufig fest. Im Anschluss wurde er für die weiteren Maßnahmen in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen gebracht. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung sowie Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Weitere Informationen sind Gegenstand des laufenden Verfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

