POL-DA: Rüsselsheim: Baucontainer aufgebrochen/Fünf Kabelrollen entwendet

Rüsselsheim (ots)

Ein im Baustellenbereich auf dem Gelände der Parkschule in der Frankfurter Straße abgestellter Container, geriet in der Nacht zum Mittwoch (10.12.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen fünf Kabelrollen. Der Schaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960.

