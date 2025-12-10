PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mann entblößt sich vor 17-Jähriger
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmittag (9.12.), gegen 15.15 Uhr, in einem Bus, der sich zu dem Zeitpunkt im Bereich des Hauptbahnhofs befand, vor einem 17 Jahre jungen Mädchen entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann ist 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Hose, eine schwarze Jacke und eine dunkle Wintermütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

