POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Nach Küchenbrand in Mehrfamilienhaus
28-Jährige leicht verletzt

Darmstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (9.12.), kurz nach 10 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siemensstraße alarmiert. In der Küche einer Wohnung im 9. Obergeschoss fing nach vorläufigen Erkenntnissen im Bereich des Herdes eine Verpackung Feuer, wodurch die Küche in Brand geriet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen und belüfteten anschließend die Räume, um den Rauch zu entfernen.

Die 28 Jahre alte Bewohnerin atmete beim Versuch das Feuer einzudämmen, Rauchgas ein. Sie wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Die Wohnung der 28-Jährigen ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

