Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Auto zerkratzt/Zeugen gesucht

Brombachtal (ots)

Ein im Bereich der Kreisstraße 88 bei Böllstein abgestellter BMW wurde in der Zeit zwischen Donnerstag (04.12.) und Montag (08.12.) von Unbekannten zerkratzt. Unter anderem ritzten die Täter ein Hakenkreuz in den Lack. Zudem wurden Fensterscheiben, Außenspiegel, Türgriffe und die Antenne des Fahrzeugs beschädigt sowie das hintere Kennzeichen entwendet. An dem BMW entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Der polizeiliche Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Diebstahls und Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

