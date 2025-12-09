Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Raub von mehreren Kleidungsstücken

Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter einen 23-jährigen Mann am Montagabend (8.12.) ausgeraubt haben sollen, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen gegen 21.15 Uhr im Bereich der Straße "Am Bahnhof", auf Höhe einer Bar, mindestens drei Kriminelle den 23-Jährigen attackiert und Teile seiner mitgeführten Kleidungsstücke entwendet haben. Durch das rabiate Entwenden der Kleidungsstücke verletzten sie den jungen Mann leicht. Im Anschluss suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Die erbeuteten Kleidungsstücke haben nach erster Schätzung einen Wert von mehreren hundert Euro.

Die drei Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zwei der Kriminellen sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und der andere zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell