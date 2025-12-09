Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Bischofsheim (ots)

Ein Wohnhaus in der Ginsheimer Straße geriet in der Nacht zum Montag (08.12.), gegen 2.40 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter wollte über den Balkon in die Räumlichkeiten eindringen, wurde dort aber anschließend von der Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell