Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag (08.12.), in der Zeit zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, einen in der Lucas-Cranach-Straße in Haßloch abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Alpha Motors mit dem Versicherungskennzeichen 545 LOA.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

