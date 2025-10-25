PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Transporter

Dierdorf (ots)

In der Nacht vom 24.10 auf den 25.10 wurde durch unbekannte Täter ein Firmentransporter aufgebrochen. Aus diesem wurden dann Werkzeug und Baumaterial entwendet. Der Transporter befand sich vor dem Wohnanwesen des Geschädigten.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Müller, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:46

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall - Hinweis auf grauen Kleinwagen

    Waldbreitbach (ots) - Am 23.10.2025 kam es auf der K94 zwischen Waldbreitbach und dem Ortsteil Glockscheid gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte fuhr mit seinem PKW die K94 in Fahrtrichtung Glockscheid als ihm plötzlich ein grauer Kleinwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Daraufhin musste der Geschädigte ausweichen und kollidierte mit der ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:42

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf-Zeugen gesucht

    Dierdorf (ots) - Im Zeitraum vom 21.10.2025, 20:45 Uhr bis 22.10.2025, 09:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW Mercedes-Benz, Farbe gelb, am Fahrbahnrand in der Ziegeleistraße Höhe der Hausnummer 3 in der Ortslage Dierdorf. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Unfallschaden im Heckbereich seines Fahrzeuges. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren