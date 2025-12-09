Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau

Vorläufige Festnahme eines 23-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich ein 23-jähriger Tatverdächtiger am Montagabend (8.12.), im Bereich des Marktplatzes, vor einer Frau entblößte, konnte er im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Gegen 22 Uhr alarmierte die Frau im Alter von 26 Jahren die Polizei und informierte sie über den Vorfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 23-Jährige sich in schamverletzender Weise gezeigt haben und im Anschluss die Flucht ergriffen haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige wenige Zeit später im Bereich der Hügelstraße vorläufig festgenommen werden.

Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er auf die Wache mitgenommen. Nun wird er sich in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten müssen.

