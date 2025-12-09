Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach/Reichelsheim: Wohnungseinbrecher/Einmal Beute gemacht und einmal vertrieben

Brensbach/Reichelsheim (ots)

Am Montag (08.12.) ereigneten sich in Brensbach und Kirch-Beerfurth Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 14.45 und 19.25 Uhr über ein Fenster Zugang in ein Haus in der Heidelberger Straße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck.

Vom Bewohner gestört wurden Einbrecher gegen 17.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Burgstraße in Kirch-Beerfurth. Die Kriminellen, die zuvor offenbar über die Terrassentür ins Haus eindrangen, flüchteten daraufhin unerkannt und ohne Beute.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

