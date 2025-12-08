PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Transporter kollidiert mit Lastwagen/Rettungshubschrauber im Einsatz

Groß-Rohrheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Transporters, der auf der Bundesstraße 44 in Richtung Biblis unterwegs war, kollidierte am Montagmittag (08.12.), kurz vor 11.30 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 40 Jahre alten Mannes. Der 21-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht keine Lebensgefahr. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein hinter dem Lastwagen fahrendes Auto beschädigt. Der Transporter und der Lastwagen wurden erheblich beschädigt.

Die Bundesstraße 44 war im dortigen Bereich bis gegen 12.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

