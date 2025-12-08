Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Unbekannter bedroht 42-Jährigen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagmorgen (7.12.), gegen 4.30 Uhr, in ein Haus in der Kirnbergstraße einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge im Alter von 42 Jahren erwischte den Unbekannten, woraufhin der bislang unbekannte Kriminelle ihn bedrohte. Im Anschluss suchte er in unbekannte Richtung das Weite.

Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sowie 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer grauen Jogginghose, einer dunklen Wollmütze und einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell