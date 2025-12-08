PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Klein-Umstadt: Einbruch in Einfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Groß-Umstadt (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle am Samstag (6.12.), zwischen 10.30 und 19.30 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus im Dörrwiesenweg. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Mit ihrer Beute flüchteten sie sodann in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen verursachten sie bei dem Einbruch einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wer kann Hinweise geben?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

