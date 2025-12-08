PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld, Schmuck und Tresor
Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Oppenheimer Straße sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Einbrecher zwischen Freitagmittag (5.12.), 15 Uhr, und Samstagmorgen (6.12.), 9.15 Uhr, durch eine Tür gewaltsam Zugang in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Räume und erbeuteten unter anderem Bargeld, Schmuck und einen Tresor. Mit ihrer Beute suchten sie daraufhin in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

