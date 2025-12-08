POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (5.12.), 7 Uhr, und Samstag (6.12.), 3 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße. Im Innern angekommen durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen.
Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell