PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (5.12.), 7 Uhr, und Samstag (6.12.), 3 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße. Im Innern angekommen durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:27

    POL-DA: Rüsselsheim: Sprinter aufgebrochen/Tachometer gestohlen

    Rüsselsheim (ots) - Ein in der Karlsbader Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (05.12.) und Sonntagabend (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer aus. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:22

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (05.12.), in der Zeit zwischen 17.40 und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren