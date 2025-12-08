Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Freitag (5.12.), 7 Uhr, und Samstag (6.12.), 3 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße. Im Innern angekommen durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

