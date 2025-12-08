Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mit 3,5 Promille und in Schlangenlinien auf der A 67/ 39-Jähriger festgenommen

Pfungstadt (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer konnte am Sonntagabend (07.12.) auf der A 67, im Bereich von Büttelborn, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hielt den 39 Jahre alten Mann gegen 22.30 Uhr aufgrund des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers an. Der Wagenlenker soll zuvor aus Richtung Pfungstadt in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,54 Promille. Zudem hatte der Gestoppte auch keinen Führerschein. Dieser wurde ihm bereits wegen eines zurückliegenden Unfalls unter Alkoholeinwirkung behördlich entzogen.

Zur Blutentnahme musste der 39-Jährige mit auf die Wache. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

