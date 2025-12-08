PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Mit 3,5 Promille und in Schlangenlinien auf der A 67/ 39-Jähriger festgenommen

Pfungstadt (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer konnte am Sonntagabend (07.12.) auf der A 67, im Bereich von Büttelborn, von der Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen hielt den 39 Jahre alten Mann gegen 22.30 Uhr aufgrund des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers an. Der Wagenlenker soll zuvor aus Richtung Pfungstadt in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,54 Promille. Zudem hatte der Gestoppte auch keinen Führerschein. Dieser wurde ihm bereits wegen eines zurückliegenden Unfalls unter Alkoholeinwirkung behördlich entzogen.

Zur Blutentnahme musste der 39-Jährige mit auf die Wache. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:27

    POL-DA: Rüsselsheim: Sprinter aufgebrochen/Tachometer gestohlen

    Rüsselsheim (ots) - Ein in der Karlsbader Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (05.12.) und Sonntagabend (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer aus. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:22

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (05.12.), in der Zeit zwischen 17.40 und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen unter ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:18

    POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Heppenheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (06.12.), in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Balkontür in die Räume in einem Haus "Am Erbachwiesenweg" ein. Sie entwendeten anschließend Schmuck. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren