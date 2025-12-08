Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Sprinter aufgebrochen/Tachometer gestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Karlsbader Straße geparkter Mercedes Sprinter geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (05.12.) und Sonntagabend (07.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in den Innenraum. Anschließend bauten sie aus dem Transporter den Tachometer aus. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell