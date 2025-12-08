PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kripo ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Freitag (05.12.), in der Zeit zwischen 17.40 und 21.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingebrochen sind. Durch die Terrassentür gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Wohnräume. Die ungebetenen Besucher ließen unter anderem Geld und Schmuck mitgehen.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06142/6960 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Rüsselsheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

    Heppenheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Samstag (06.12.), in der Zeit zwischen 16.00 und 17.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter durch die Balkontür in die Räume in einem Haus "Am Erbachwiesenweg" ein. Sie entwendeten anschließend Schmuck. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist ...

    Rüsselsheim (ots) - Eine Tankstelle in der Astheimer Straße geriet am frühen Sonntagmorgen (07.12.), gegen 5.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Täter auf einen Geldtresor samt Inhalt. Die Unbekannten drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten anschließend zielgerichtet den Tresor. Sie flüchteten in einem Auto mit der Beute ...

