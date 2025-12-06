Polizei Hagen

POL-HA: Reizgas im Lokal versprüht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagnachmittag versprühten Jugendliche in einem Schnellimbiss in der Bahnhofstraße offenbar Pfefferspray und verursachten hierdurch einen Polizeieinsatz. Der Betreiber des Lokals bemerkte während des regulären Betriebes plötzlich den Geruch von Reizgas, eine körperliche Auseinandersetzung konnte er dabei nicht feststellen. Als er der Sache näher auf den Grund ging, stellte er im hinteren Bereich des Lokals einen größeren Fleck an der Innenwand fest. Drei männliche Jugendliche, die zuvor als Gast vor Ort waren und ihren Verzehr ganz normal bezahlten, hatten das Pfefferspray vermutlich aus Belustigung eingesetzt. Andere Gäste wurden durch das Reizgas glücklicherweise nicht verletzt. Ein dauerhafter Schaden blieb an der Wand zurück. Die Polizei konnte die Verursacher nicht mehr antreffen. Der Imbissbetreiber erstattete eine Strafanzeige und die Hagener Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. (tse)

