Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl: 27-Jähriger bestiehlt seine Partnerin und schlägt sie

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (04.12.2025) kam es in einer Wohnung in Wehringhausen zu einer häuslichen Gewalt mit Diebstahl.

Zwischen einem 27-Jährigen und seiner Partnerin kam es seit mehreren Monaten zu verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen. Das Paar stritt sich am Donnerstagmittag erneut. Innerhalb der gemeinsamen Wohnung entwickelte sich ein gegenseitiges Handgemenge, nachdem der 27-Jährige Geld von seiner Partnerin stehlen wollte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Anschließend verließ der 27-Jährige mit dem Geld die Wohnung.

Als die Einsatzkräfte der Polizei an der Wohnung erschienen, beruhigten sie die Frau und erließen ein Rückkehrverbot gegen den Mann. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Bei der Überprüfung der Personaldaten des Tatverdächtigen stellten die Polizisten zudem fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell