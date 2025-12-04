Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen: Durchsuchungen in Kamen und Herdecke aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Hagen/Kamen/Herdecke (ots)

Die Dienststelle für Organisierte Kriminalität der Hagener Polizei führte am heutigen Morgen (04.12.) Durchsuchungen in Kamen und Herdecke durch. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gerieten zwei Männer (42 und 47 Jahre alt) und eine Frau (40 Jahre alt) in den Fokus. Sie stehen unter dringendem Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Die Durchsuchungen wurden mit Unterstützung von Spezialeinheiten an den Wohnanschriften durchgeführt. Es wurden mehrere Datenträger/Mobiltelefone sowie Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Die Einsatzkräfte nahmen die drei tatverdächtigen Personen fest. Im Laufe des Tages werden sie einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

