POL-HA: Zeugen gesucht: Regenfallrohr an Pfarrhaus entwendet

Hagen-Eilpe (ots)

Zwischen Dienstagmorgen (02.12.) und Mittwochnachmittag (03.12.) wurde am Pfarrhaus der Katholischen Kirche in der Eilper Straße ein Fallrohr an der Rückseite des Gebäudes entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Hagen
  • 04.12.2025 – 08:19

    POL-HA: Seniorin durchschaut Betrugsversuch und reagiert vorbildlich

    Hagen-Vorhalle (ots) - Eine aufmerksame Hagenerin hat am Mittwoch (03.12.) einen Trickbetrug durchschaut. An der Tür der in Vorhalle wohnhaften 86-Jährigen klingelte es gegen 10.30 Uhr. Ein Mann berichtete ihr, bei Hausarbeiten ein Wasserrohr durchbohrt zu haben. Er wolle nun in ihre Wohnung kommen und nachschauen, ob sie hiervon betroffen sei. Die Seniorin lehnte es ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 07:00

    POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

    Hagen (ots) - Bereits im April 2025 drohten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Jugendlichen Gewalt an, um ihnen Bargeld zu entwenden. Die Tat fand in einem Parkhaus in der Körnerstraße in Hagen statt. Die Minderjährigen (13 und 14) hielten sich in dem Parkhaus auf, als zwei Personen auf sie zukamen. Die Unbekannten konnten den Jugendlichen 12 Euro Bargeld abnehmen. Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: ...

    mehr
