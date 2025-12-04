POL-HA: Zeugen gesucht: Regenfallrohr an Pfarrhaus entwendet
Hagen-Eilpe (ots)
Zwischen Dienstagmorgen (02.12.) und Mittwochnachmittag (03.12.) wurde am Pfarrhaus der Katholischen Kirche in der Eilper Straße ein Fallrohr an der Rückseite des Gebäudes entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell