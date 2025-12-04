PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischer Erpressung

Hagen (ots)

Bereits im April 2025 drohten bislang unbekannte Tatverdächtige zwei Jugendlichen Gewalt an, um ihnen Bargeld zu entwenden. Die Tat fand in einem Parkhaus in der Körnerstraße in Hagen statt. Die Minderjährigen (13 und 14) hielten sich in dem Parkhaus auf, als zwei Personen auf sie zukamen. Die Unbekannten konnten den Jugendlichen 12 Euro Bargeld abnehmen.

Fotos der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188170

Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren