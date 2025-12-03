PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Messerangriff auf 27-jährige Frau - Untersuchungshaft für Ex-Partner angeordnet

Hagen-Boele (ots)

Wie die Polizei Hagen bereits berichtete, verletzte ein 38 Jahre alter Mann am Sonntagabend (30.11.2025) seine 27-jährige Ex-Partnerin schwer. Zur Ermittlung der Tathintergründe richtete die Polizei Hagen eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft Hagen beantragte Haftbefehl (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6170048).

Der Gesundheitszustand der 27-Jährigen blieb weiterhin stabil, weshalb sie das Krankenhaus nach einer stationären Behandlung verlassen konnte.

Am Montag (01.12.2025) wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

