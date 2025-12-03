Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Messerangriff auf 27-jährige Frau - Untersuchungshaft für Ex-Partner angeordnet

Hagen-Boele (ots)

Wie die Polizei Hagen bereits berichtete, verletzte ein 38 Jahre alter Mann am Sonntagabend (30.11.2025) seine 27-jährige Ex-Partnerin schwer. Zur Ermittlung der Tathintergründe richtete die Polizei Hagen eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft Hagen beantragte Haftbefehl (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6170048).

Der Gesundheitszustand der 27-Jährigen blieb weiterhin stabil, weshalb sie das Krankenhaus nach einer stationären Behandlung verlassen konnte.

Am Montag (01.12.2025) wurde der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Das Amtsgericht ordnete Untersuchungshaft an. (rst)

