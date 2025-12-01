Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - 27-jährige Frau mit Messer verletzt - Mordkommission eingesetzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Sonntagabend (30.11.2025) griff ein 38 Jahre alter Mann in Altenhagen seine 27-jährige Ex-Partnerin mit einem Messer an und verletzte sie schwer. Eine Mordkommission ist eingesetzt und ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Der 38-Jährige begab sich gegen 19 Uhr zu der Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin in die Boeler Straße und verschaffte sich dort gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Er führte ein Messer mit sich, mit dem er die 27-Jährige innerhalb der Wohnung angriff und ihr mehrere Verletzungen zufügte. Anschließend zwang er sie, die Wohnung mit ihm zu verlassen und trat aus der Wohnung vor das Mehrfamilienhaus. Dort alarmierte ein Zeuge die Polizei. Einsatzkräfte begaben sich umgehend zu dem Haus und konnten den Mann vorläufig festnehmen. Zudem stellten sie das Tatmesser sicher und fanden eine Schreckschusspistole. Das 27-jährige Opfer wurde von Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Ihr Zustand stabilisierte sich glücklicherweise jedoch im Laufe des Abends.

Der 38-jährige Tatverdächtige wird heute (01.12.2025) einem Haftrichter vorgeführt, die Staatsanwaltschaft Hagen hat Haftbefehl unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (rst)

