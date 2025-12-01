Polizei Hagen

POL-HA: Senior nach Paketdiebstahl gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagvormittag (28.11.2025) wurden durch einen 72-jährigen Mann mehrere Pakete aus einem Postzustellerfahrzeug entwendet, das in der Innenstadt abgestellt worden war. Gegen 10 Uhr wurden die Beamten aufgrund eines Diebstahls zum Friedrich-Ebert-Platz gerufen. Dort trafen die Polizeibeamten einen 72-jährigen Mann und den Paketzusteller an, der die Beamten alarmiert hatte. Der 44-jährige Zusteller erklärte, dass er sich kurz zuvor vom Transporter entfernt hatte und anschließend bei seiner Rückkehr beobachtete, wie der Senior mehrere Pakete aus dem zuvor geschlossenen Transporter entwendete. Dem 44-Jährigen gelang es, den Dieb auf seiner Flucht zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den tatverdächtigen 72-Jährigen ein. (fos)

