PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall an der Bredelle - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstag (29.11.2025) ereignete sich gegen 20:45 Uhr an der Bredelle ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 76-jährige Fahrerin eines Toyota die Feithstraße in Richtung Lützowstraße. Beim Abbiegen nach links auf die Autobahn übersah sie aus ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 77-jährigen Mann geführt wurde. Im Toyota befand sich zudem der gleichaltrige Ehemann der Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde das Ehepaar leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 09:02

    POL-HA: Wohnungsbrand in Kabel

    Hagen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Borgenfeldstraße aus. Grund dafür war ein Wohnungsbrand in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses. Die herbeigerufene FW konnten diesen Brand schnell löschen. Alle Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Zwei Personen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Wohnung, in der es zum Brand kam, ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Alle anderen ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 07:58

    POL-HA: Verkehrsunfallflucht in Hohenlimburg

    Hagen (ots) - Am Freitagabend zwischen 20:30 und 21:00 Uhr parkte eine Hagenerin ihren roten Opel am Fahrbahnrand an der Straße "Auf dem Dreische" in Hagen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen und die linke Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Wer kann ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 07:54

    POL-HA: Schlägerei vor einer Diskothek

    Hagen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr vor einer Diskothek in der Dödterstraße in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Werdohlers. Dieser habe mit einer weiteren Person im Bereich des Parkplatzes vor der Diskothek gestanden, als sich plötzlich eine Gruppe von fünf bis sieben Personen näherte und auf ihn einschlug. Der 23-jährige fiel zu Boden und wurde durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren