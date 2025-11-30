Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall an der Bredelle - Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Samstag (29.11.2025) ereignete sich gegen 20:45 Uhr an der Bredelle ein Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 76-jährige Fahrerin eines Toyota die Feithstraße in Richtung Lützowstraße. Beim Abbiegen nach links auf die Autobahn übersah sie aus ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Mercedes, der von einem 77-jährigen Mann geführt wurde. Im Toyota befand sich zudem der gleichaltrige Ehemann der Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde das Ehepaar leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (hir)

